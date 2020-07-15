TÜRK-İŞ 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı - Son Dakika

TÜRK-İŞ 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı

İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.


Hain terör örgütü FETÖ'nün ve Türkiye'den darbe haberi bekleyen destekçilerinin hevesini kursağında bırakan kahraman demokrasi şehitlerinden birisi de Ankara Şeker Fabrikası'nın ziraat aletleri kısmında çalışan geçici işçilerden Nihat Takdemir'in 20 yaşındaki oğlu Ömer Takdemir'di. Uçakların kalkışını engellemeye çalışan genç kahraman, FETÖ mensubu teröristler tarafından Akıncı Jet Üssü'nde vurularak şehit edilmişti. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindekiler, şehit Ömer Takdemir'in Kahramankazan ilçesi Yakuphasan köyünde bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarette TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, şehidin ailesine taziyelerini ileterek, "Ömer hepimizin evladıydı, TÜRK-İŞ olarak şehidimizin ailesinin, dün nasıl yanındaysak bugün de, yarın da yanında olacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı - Son Dakika
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