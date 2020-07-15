Türk-İş 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'i Kabri başında andı - Son Dakika

Türk-İş 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'i Kabri başında andı

Türk-İş 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'i Kabri başında andı TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde Şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.

Türk-İş 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'i Kabri başında andı

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ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde Şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.

Hain terör örgütünü ve avuçlarını ovuşturarak Türkiye'den darbe haberi bekleyen destekçilerinin hevesini kursağında bırakan kahraman demokrasi şehitlerinden birisi, Ankara Şeker Fabrikası'nın Ziraat Aletleri kısmında çalışan geçici işçilerinden Nihat Takdemir'in 20 yaşındaki oğlu Ömer Takdemir'di. Uçakların kalkışını engellemeye çalışan genç kahraman Ömer, FETÖ mensubu teröristler tarafından Akıncı Jet Üssü'nde vurularak şehit edilmişti.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve beraberindekiler Şehit Ömer Takdemir'in Kahramankazan ilçesi Yakuphasan köyünde bulunan kabrine ziyarette bulunarak mezarı başında dualarla anıldı.

Ziyarette TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar Şehit Ömer Takdemir'in ailesine taziyelerini ileterek, "Ömer hepimizin evladıydı, TÜRK-İŞ olarak şehidimizin ailesinin, dün nasıl yanındaysak bugün de yarın da yanında olacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın "dedi.

Türk İş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk-İş 15 Temmuz Şehidi Ömer Takdemir'i Kabri başında andı - Son Dakika
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