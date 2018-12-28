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Türk-İş 2019'u Mücadele Yılı İlan Etti

2 saat önce

Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonu Antalya İl Temsilciliği, TÜRK-İŞ'e bağlı Sendikaların Antalya Şube Başkanları 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılını da mücadele yılı ilan etti.

Türk-İş 2019'u Mücadele Yılı İlan Etti, System.String[]
Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonu Antalya İl Temsilciliği, TÜRK-İŞ'e bağlı Sendikaların Antalya Şube Başkanları 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılını da mücadele yılı ilan etti.

TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi ve YOL-İŞ Sendikası Antalya 1. Nolu Şube Başkanı Cemil Ünal'ın başkanlığında, TES-İŞ Sendikası Antalya Şube Başkanı Kadir Kır, Belediye-İŞ Şube Başkanı Mehmet Mercan, Haber-İŞ Şube Başkanı Murat Senem, YOL-İŞ 2. Nolu Şube Başkanı Adnan Kocabaş, TOLEYİS Bölge Şube Başkanı Cemalettin Kelten, TEZ-KOOP-İŞ Şube Başkanı Barış Özdemir, Sağlık-İş Şube Başkanı Hakan Kandak ile KOOP-İŞ Sendikası Şube Başkanı Mustafa Şahin 2018 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Ünal, Türkiye'deki çalışma hayatının ve işçi sınıfının belirleyici unsuru TÜRK-İŞ'in, asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkmasındaki önemine vurgu yaptı. Ünal, "2018 yılı, ülke açısından da, çalışma hayatı açısından da oldukça sıkıntılı geçti. 2019 yılına, 2 bin 20 liralık bir asgari ücret ile giriyoruz. Asgari ücret, Konfederasyonumuzun mücadelesiyle 2 bin lira üzerine çıkarılmıştır. Bu elbette ki yeterli değildir. İşçi sınıfının neferleri adına, 2019 yılını da 'mücadele yılı' ilan ediyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:23 Kaynak: İHA

İşçi, Antalya, Güncel
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