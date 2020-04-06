Türk-İş, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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Türk-İş, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
6 saat önce
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türk-İş, Twitter hesabından, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı haber diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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