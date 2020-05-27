Türk-İş "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Türk-İş, mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.

Türk-İş

Türk-İş, mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 438, yoksulluk sınırını ise 7 bin 942 lira olarak hesapladı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediği belirtildi.

Alınan önlemlerle sağlık alanında koruyucu politikaların uygulandığı, ekonomik ve sosyal alanda özellikle işsizlik ve düşük gelir veya gelirsizliğin, en önemli sorun olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerledirmelere yer verildi:

"Bu dönemde sosyal politika uygulaması olarak 'temel gelir' önem kazanmıştır. Yoksullara yönelik destek geliri uygulaması ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerin yaptıkları yardımlar yaygınlaştırılmıştır. Burada temel sorun, yoksullara yönelik yapılan yardımların, temel ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabildiğidir. Yoksul kesimin harcamaları gıda ağırlıklıdır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama tutarı net asgari ücretin üzerindedir."

Türk-İş'in mayıs ayı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasına yer verilen açıklamada, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bu ay 2 bin 438 lira 24 kuruş olduğu kaydedildi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 942 lira 17 kuruş olduğu aktarılan açıklamada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti"nin aylık 2 bin 961 lira 13 kuruş olarak hesaplandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, "mutfak enflasyonu"ndaki değişim mayıs ayı için şöyle oldu:

" Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,71 oranında arttı. Yılın ilk 5 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,74 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 14,80 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,82 olarak hesaplandı."

Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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