Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı

27.04.2022 20:38
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı

Türk-İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye yükseldi.

Türk-İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye yükseldi.

Türk-İş, Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17 bin 340,47 TL'ye; bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 6 bin 965,47 TL'ye yükseldi.

(Mevlüt İşli/İHA)

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Kaynak: İHA

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