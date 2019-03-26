Türk İş Adamı, İngiliz Otomobil Devine Açtığı Davayı Kazandı

İş adamı Engin Yakut, İngiliz otomobil devi Land Rover'a açtığı davayı 7 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazandı.

İş adamı Engin Yakut, İngiliz otomobil devi Land Rover'a açtığı davayı 7 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazandı. İstanbul 8'inci Tüketici Mahkemesi, aracın ayıplı olduğunun tespitine ve şirketin Yakut'a aracın 2013 yılındaki bedeli olan 397 bin 800 lirayı faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.



Türk iş insanı ve avukat Engin Yakut, İstanbul'daki bir galeriden, 2013 yılında 170 bin euro (397 bin 800 lira) karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450 kilometrede olan otomobiliyle 70-80 kilometre hızla seyreden Yakut, motordan aniden yanık kokusu geldiğini, kıvılcımlar çıktığını ve aracın hızla yağ boşaltmaya başladığını fark etti. Yakut, otomobilin çekildiği distribütör firmadan bir hafta sonra, 'motorun pert olduğu, şanzıman vidalarının iyice sıkıştırılmadığı için koptuğu ve üretim kaynaklı bir arıza yaşandığı' raporu aldı. Firma, Yakut'a, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildirdi. Engin Yakut, olayla ilgili Land Rover Şirketi'ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketten cevap alamayan Yakut, avukatı Candaş Gürol'un aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nde 'araçları toplatma ve geri çağırma' davası açtı. 7 yıl süren davada Türk mahkemesi, Jaguar Land Rover Company şirketince üretilen Range Rover Vogue SUV araç motorunun fabrika hatalı üretildiğine karar verdi. Yakut, İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi'nde İngiliz otomobil firmasına açtığı tazminat davasını, 28 Şubat tarihinde kazandı.



AVRUPA ADALET DİVANI, EK DELİLLERİ İSTEDİ



İstanbul Üniversitesi'nden mahkemeye sunulan 'Başka araçlarda da seri üretim hataları olabilir' raporu üzerine davacı Engin Yakut, davayı Avrupa Birliği'ne taşıdı. AB Adalet Divanına başvurarak, AB Parlamentosu, AB Komisyonu ve AB Tüketiciler Birliğine soruşturma başlatması için başvurdu. Adalet Divanı, inceleme başlatma için, delillerin dosyaya eklenmesini istedi. Başvuru üzerine, Sanayi Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Yakut, motor ve şanzıman arızalı başka araçlarla ilgili tam 2 bin 192 adet yedek parça ithal edildiğiyle ilgili belgelerinde mahkemeye sunuldugunu söyledi.



BİLİRKİŞİ RAPORU: AYIPLI MAL



İstanbul 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde 28 Şubat'ta görülen karar duruşmasında firmayı ve davacı Engin Yakut'u avukatları temsil etti. Duruşmada bilirkişi raporu açıklandı. Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mühendisler tarafından hazırlanan raporda, aracın kullanım hatasından kaynaklanmayan imalat hatasına dayalı gizli ayıplı mal niteliğinde olduğu belirtildiği kaydedildi. Kararını açıklayan mahkeme, Land Rover marka, Range Rover 4.4 tipinde siyah renkli 34 PHJ 41 plakalı ayıplı aracın İngiliz şirketine iadesine ve şirketin Engin Yakut'a 397 bin 800 lirayı aracın iadesinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.



LAND ROVER: TÜRK MAHKEMESİNİN YETKİSİ YOKTUR



Üretici firmanın Türk mahkemelerinin İngiliz otomobil şirketini yargılama yetkisi olmadığına yönelik bir dönüşü olduğunu da ifade eden Engin Yakut'un avukatı Candaş Gürol, " 'Türk mahkemelerinin yetkisi ve görevi yoktur' denildi. İlk savunmaları, Türk yargı sahası dışında yargılanma yapılması yönündeydi. Öncelikle bunu aştık ve İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilimdalı hocalarımızdan yazılı mütalaalar aldık. Daha mahkemenin bile yetkisinin tartışıldığı bir ortamdan geçerek bu davayı kazandık. Hukukumuz ve Türk tüketicisi açısından sevindirici bir sonuç oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Avukat Candaş Gürol, şöyle devam etti:



"İstanbul Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Profesörü Gunseli Gelgel'in mahkemeye verdiği, "Seri Fabrika Hatalı arızalar, başka araçlarda da olabilir" raporuna; Milletlerarası Özel ve Usul Hukuk Yasasının 36.maddesine göre, Türk mahkemelerinin verdiği tazminat kararlarının İngiliz Tüketici Mahkemeleri tarafından tanınması gerektiği ve Anglo-Amerikan hukuk sisteminde bu kararın, cezai tazminatlar için kapıyı açabilir. Toplatma davasının kesin kazanılması halinde ise, 1899 LAHEY sözleşmesini imzalayan üye ülkelerdeki bütün Range Rover Vogue SUV araçların toplatılması da gündeme gelebilir."



Land Rover Company avukatı İnci Akın ise gerekçeli kararın ellerine ulaştığını ve istinaf yoluna başvurmaya hazırlandıklarını belirtti. - İstanbul

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