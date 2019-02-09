Türk iş adamının oteline koyacağı uçak otoyoldan geçti
36 dakika önce
Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu'ya ait otelin bahçesine konulacak 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçağın taşınmasının ikinci aşaması tamamlandı.
Afyonkarahisar
doğumlu 51 yaşındaki Uslu'ya ait otelin bahçesine konulacak 170 ton ağırlığındaki Boeing
747 tipi uçağın taşınmasının ikinci aşaması tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:51
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