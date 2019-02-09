Son Dakika Haberleri: Türk iş adamının oteline koyacağı uçak otoyoldan geçti

Türk iş adamının oteline koyacağı uçak otoyoldan geçti

36 dakika önce

Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu'ya ait otelin bahçesine konulacak 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçağın taşınmasının ikinci aşaması tamamlandı.

Türk iş adamının oteline koyacağı uçak otoyoldan geçti, System.String[]
Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu'ya ait otelin bahçesine konulacak 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçağın taşınmasının ikinci aşaması tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:51 

Boeing, Ekonomi
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