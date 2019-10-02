Türk iş adamları Afrika ile ticarette etkin olacak

Afrika'ya yeni yatırımlar için bir iş seyahati gerçekleştiren Emin Grup, beraberindeki Türk iş adamları ile birlikte Cibuti ve Somali'de ekonomik işbirliği üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Almanya ve bazı önemli Balkan ülkelerinde yatırımlar gerçekleştiren şirket, yeni yatırımlarla Afrika pazarında da etkin olmayı hedefliyor.



Türkiye'de finans, enerji, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda hizmet veren Emin Grup, yurt dışında yeni yatırımlar yapmak üzere Afrika'da iş adamları ve hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Düzenlenen ziyaretlerde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, iş adamlarından oluşan bir heyetle Cibuti ve Somali'de ekonomik işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yurt dışı ilişkilerinin geliştirilmesi, yeni yatırımlar, Afrika ve Türkiye arasında artan ekonomik ticaret hacmine destek olmak amacıyla yapılan iş gezisinde çeşitli ülkelerin başbakan ve ticaret bakanlarının yanı sıra bölgedeki Türk iş adamlarıyla toplantılar yapıldı.



Afrika, Türk yatırımcıları bekliyor



Afrika'daki bazı ülkelere yapılan iş seyahati programı hakkında bilgi veren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 2002'den sonra etkin hale gelen Türkiye'nin Afrika stratejisine ve ülkeler arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine destek olmayı amaçladıklarını belirterek, bölgede inşaattan enerjiye, hayvancılıktan gıdaya kadar birçok sektörde yatırım imkanlarının olduğunu vurguladı. Üstün şöyle konuştu:



"Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ticaret hacminin gelişmesi, ekonomik işbirlikleri ile bu hacmin daha da artırılması konusunda biz iş adamlarına önemli görevler düşüyor. Bu doğrultuda Afrika'nın bazı ülkelerini kapsayan bir iş ziyareti gerçekleştirdik. Aramızda Türk iş adamlarının da bulunduğu bir heyetle Cibuti ve Somali'de yeni yatırım fırsatları ve bazı işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Görüşmelerimizde ülkelerin Başbakanları ve Ticaret Bakanlarıyla da işbirliğinin geliştirilmesi için bir araya gelme fırsatı bulduk" dedi.



"Yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyoruz"



İkili görüşme fırsatı bulduklarını söyleyen Üstün, "Bazı ikili görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgedeki Türk iş adamlarıyla da buluştuk. Yaptığımız görüşmeler ve analizler sonrası yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyoruz. Balkanlar'da inşaat sektöründe hızlı adımlar atmaya başlamıştık. Oradaki yatırımlarımız bir yanda devam ederken, Afrika'da da bazı adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Burada Türk iş adamlarını bekleyen önemli yatırım alanları var. Afrika'daki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesiyle ekonomik anlamda güçlü işbirliklerinin doğabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Dünyanın en büyük büyükelçilik binası Mogadişu Türk Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden Emin Üstün, Büyükelçi Mehmet Yılmaz ile buluşarak, bölge ekonomisi ile ilgili bilgiler aldı. - İSTANBUL