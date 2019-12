Türk iş adamları gözünü Avrupa'ya dikti

Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (Anadolu ASİAD) bünyesinde üye firmaları ile Avrupa yolunda ticaret yapmak için kolları sıvadı.



Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (Anadolu ASİAD) üyeleri üretici firmaları ile Türk markasının kalitesini Avrupa'ya tanıtmak için çalışmalarına başladı. Anadolu ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya "Bizim üretici ve yapmış olduğu işler ile Avrupa'da iz bırakacak üye firmalarımız ekonomiye can simidi olmaya devam edecek" dedi.



"Avrupa'dan alan değil Avrupa'ya ürün satan ülke olmalıyız"



ASİAD Genel Başkanı Yalçınkaya "Sektöründe başarılı üye firmalarımız ile ülke ekonomimize istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Avrupa pazarına gözümüzü dikmiş bulunmaktayız. Avrupa'dan mal alan değil Avrupa'ya mal satan bir anlayışı her zaman savunuyoruz. Yerli ve milli değerlerimiz bizim için her zaman önemlidir. Başarı ve kalite her zaman emek isteyerek başarının tesadüf olmadığını günümüzün şartları bize bunu göstermektedir. Özellikle son zamanlarda konut satışlarının ülkemizde artması inşaat sektörüne bir hareketlilik katmıştır. Özellikle 0.99 oranında devlet bankalarının oranlarının 0.70 oranlarının altına düşmesi ve özel bankalara bu konuda yaptırım uygulanmasını da devlet büyüklerimizden beklemekteyiz." şeklinde konuştu.



"Yerli ve milli üreteceğiz ve satacağız"



Türkiye'nin çok şükür karanlık günleri geride bıraktığını belirten Yalçınkaya, "İş dünyası olarak aydınlık günlerin bizleri beklediğini ve bizim üzerimize düşen her ne var ise bu konuda çalışmalarımızı dün olduğu gibi bu günde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. "Eğer bizim fabrikalarımız dikkatli çalışarak ürün kalitesini güvence altına alırlarsa, yabancıların bizden mal alması onların çıkarına olacaktır ve böylece krallığımıza para akmış olacaktır." sözünü söyleyen kapitalist düzene karşı milli sözümüz ise "Yerli ve milli üretim yaparak Türk markalarını Avrupa'ya taşıyarak aranılan markalar arasında olası için gayret edeceğiz. Avrupa temsilciliğimiz ile yolumuza devam ediyoruz. Avrupa'da başarılı çalışmalara imza atmış Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu Genel Başkanı Sedat Demir, bizim Anadolu Birleştirici İş Dünyası derneğimizin Avrupa temsilcisi olmuştur. İnşallah güç birliği yaparak Avrupa pazarında Türk işadamları olarak çalışmalarımızı sürüdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bugün 242 TIR domates satarak bir TIR İphone telefon alabiliyorsunuz"



Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği Avrupa temsilcisi Sedat Demir ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Böyle büyük bir ailenin içinde olmaktan dolayı çok mutlu oldum. İnşallah güzel işleri hep birlikte yapacağız. Düşünün bugün 3 bin 242 TIR domates satarak bir tır iphone telefon alabiliyorsunuz. Yani katma değer üreten işler yapmalısınız. Bunun için Almanya'ya açılabilirsiniz. Almanya'da çok büyük Türk firmaları var orada ve muazzam kazanç elde ediyorlar. Avrupa'ya çıkacak maddi güç ve imkan yok diye düşünmeyin. Almanya'da Almanca'ya bile gerek yok çünkü her köşede bir Türk kahvecisi veya dönercisi var. Bizim babalarımız 1965'te Kilise'de bayram namaz kılıyordu oysa bugün oralarda her 100 metrede olmasa bile 130 metrede bir camimiz var" dedi. - İSTANBUL