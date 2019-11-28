Türk iş adamları Kamerun'da tecrübelerini paylaştı

Türk iş adamları ve yatırımcılar, Afrika ülkesi Kamerun'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen yatırım forumunda, ülkenin iş çevresiyle bir araya geldi.

Forum, Douala kentinde gerçekleştirildi.

Endüstriyel soğutma alanında iş yapan yatırımcılardan Denise Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foruma Kamerunlu yetkililer tarafından davet edildiğini ve Antalya'dan geldiğini belirterek, gıda muhafazasına ilişkin bilgi ve tecrübelerini şirketlere aktardıklarını bildirdi.

"Kamerun, Türkiye gibi çok açık bir ülke. Misafirperver ve pozitif" diyen Dinçsoy, ülkedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu ve Douala Limanı'nda balık işleme ve depolama tesisleri kurulabileceğini anlattı.

Dinçsoy, "Sosyolojik krizleri göz ardı edersek sektördeki faaliyetlerimiz tüm ülkelerde bir ihtiyaç. Eğer ithalat fiyatlarını düşürmek istiyorsak gıda için soğuk zincir kurulmak zorunda." diye konuştu.

"Yeni ortaklıklar kurulabilir"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Gültekin Aşçı da bazı engel ve zorluklar olmasına rağmen ülkede iş yapmak istediğini belirtti.

Ülkedeki iş ortamında yolsuzluk, Anglofon krizi ve Kamerun hükümetinin sınırlı katkıları gibi zorluklar bulunduğuna işaret eden Aşçı, Türk şirketler tarafından yapılan stadyumun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının ülkede yeni ortaklıkların kurulmasına yol açabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Kamerun'a ihracatı 2018 yılında yaklaşık 154 milyon dolar, Kamerun'dan yaptığı ithalat da 47 milyon dolar oldu.