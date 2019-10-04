Türk iş adamları Lagos'ta iş fırsatlarını görüştü

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Nijerya İş Konseyi heyeti, Nijerya'nın en büyük ticaret kentlerinden Lagos eyaletinin valisi Babajide Sanwo-Olu ile bir araya geldi.

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Hakan Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın en önemli ticaret merkezlerinden Lagos'ta vali Babajide Sanwo-Olu'nun da katılımıyla 'Türkiye-Nijerya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı' gerçekleştirildi." dedi.

Toplantıya Türkiye merkezli 20 firmanın katıldığını aktaran Özel, "Toplantıda, enerji ve tabii kaynaklar, lojistik ve deniz yolları, kültür ve turizm, sağlık, altyapı ve toplu konut ile kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) yetkilileri tarafından Lagos Eyaletinde 2019-2023 yılları arasında yapılması planlanan projelerin sunumları yapıldı." şeklinde konuştu.

Özel, toplantının çok verimli geçtiğinin altını çizerek, "Türk firmaları, 4 yıllık bir süreyle iş başına gelen Lagos eyaleti valisinin önümüzdeki 4 yıl içerisinde neler yapacağı bilgisini ilk elden alma fırsatını buldular ve eyalet yetkilileri ile birebir görüşme sağladılar." yorumunu yaptı.

Türk yatırımcılar için iş imkanı sunuyor

Lagos Valisi Sanwo-Olu ise Lagos eyaletinin Türk yatırımcılara özel sektörde büyüyebilmeleri için istikrarlı ve kararlı iş imkanları sunduğunun altını çizdi.

Vali Sanwo-Olu, "Lagos'ta kamu-özel sektör ortaklığını (PPP) uygulamayı ve genişletmeyi amaçlıyoruz. Böylece tüm sektörlere yatırımı teşvik edebiliriz." dedi.

Özel tarafından yapılan Türkiye davetine olumlu cevap veren Lagos Valisi Sanwo-Olu, en yakın zamanda DEİK misafiri olarak Türkiye'ye geleceğini iletti.