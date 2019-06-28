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Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı - ABUJA

1 saat önce

- "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi"nin ve su kuyusunun dualar okunarak açılması Camide ezan okunması ve dua edilmesi Türk iş adamı Said Metiner ile röportaj Caminin imamı Hüseyin Yusuf ile röportaj Caminin avlusunda abdest alan Nijeryalılar Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Kuje bölgesinde Türk...

- "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi"nin ve su kuyusunun dualar okunarak açılması
Camide ezan okunması ve dua edilmesi
Türk iş adamı Said Metiner ile röportaj
Caminin imamı Hüseyin Yusuf ile röportaj
Caminin avlusunda abdest alan Nijeryalılar Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Kuje bölgesinde Türk iş adamları Said Metiner ve Alim Sudaş'ın desteğiyle yapılan "Metiner-Sudaş Aileleri Camisi" açıldı.
Metiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. Allah nasip etti ve bu köyde bir cami yaptırma fırsatımız oldu." dedi.
Cami inşaatının Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla yapıldığını belirten Metiner, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu caminin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.
Caminin imamı Hüseyin Yusuf da "Bize sundukları bu güzel imkanlar nedeniyle Türkiye'deki kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız az olduğu için cami inşaatına başladığımızda 15-20 yıl sürecek diye düşünmüştük ama çok şükür 3 ayda bitti." ifadesini kullandı.
Türk iş adamları Nijerya'da cami yaptırdı - ABUJA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Abuja, Nijerya, Güncel
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