Son Dakika Haberleri: "Türk iş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"
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"Türk iş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir"

9 saat önce

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Ruanda gelişen güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Ruanda gelişen güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

Büyükelçi Nkurunziza, Ruanda'da "Kwita Izina" olarak bilinen yeni doğan gorillere isim verilmesi töreni ile Türkiye-Ruanda arasındaki ilişkiler hakkında büyükelçilikte basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Afrika arasında köklü tarihi bağlar olduğuna işaret eden Nkurunziza, Kuzey Afrika başta olmak üzere Türkiye'nin kıtayla ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlarda geçmişe dayalı etkileşim içerisinde olduğunu belirtti.

Bu bağlamda, Ruanda'nın da Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğini belirten Nkurunziza, "Ruanda gelişmekte olan güçlü ekonomiye sahip. İş adamları Ruanda'da birçok alanda yatırım yapabilir." dedi.

"Medya Afrika ile ilgili yanlış algıyı ortadan kaldırabilir"

Afrika'nın tehlikeli olduğu yönünde yanlış algının hakim olduğunu söyleyen Nkurunziza, "Medya, Afrika ile ilgili gerçekleri anlatarak, kıtaya yönelik yanlış algıyı ortadan kaldırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nkurunziza, Ruanda'nın hem yatırımcılar hem de turistler için güvenli bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Ruanda, turistler için Afrika'da tercih edilecek ülkelerin başında geliyor. Ruanda dünya genelinde gece dışarıda yürüyebilmek için en güvenli 5'inci ülke konumunda." diye konuştu.

Türk halkının Ruanda'yı yeterince tanımaması sebebiyle bu ülkeden gelen Ruanda'ya gelen turist sayısının düşük olduğuna işaret eden Nkurunziza, "Ruanda ile Türkiye arasındaki turizmi geliştirmek için çok çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Konuşmasında yeni doğan gorillere isim verme töreni olarak bilinen "Kwita Izina" hakkında da bilgi veren Büyükelçi Nkurunziza, bu törenlerin ülkesi için büyük önem taşıdığını ve her yıl çok sayıda kişinin törenleri izlemek için Ruanda'ya geldiğini söyledi.

Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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