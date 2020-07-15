Türk iş adamlarından Azerbaycan ordusuna destek - Son Dakika

Türk iş adamlarından Azerbaycan ordusuna destek

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası kuruluşları, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı, Azerbaycan ordusuna desteklerini ifade etti.

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş dünyası kuruluşları, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı, Azerbaycan ordusuna desteklerini ifade etti.

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Azerbaycan- Türkiye İşadamları Birliğinden (ATİB) yapılan açıklamada, Ermenistan'ın provokatif eylemleri ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, bu saldırının önlenmesi yönündeki faaliyetinin takdirle karşılandığı ve desteklendiği belirtildi.

Uluslararası toplumun bazı üyelerinin Ermenistan'ın açık saldırısını kınamamasının üzüntüyle karşılandığı ifade eden açıklamada, "Uluslararası toplumu Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında adil tutum sergilemeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Temmuz'da konuya ilişkin yaptığı açıklama Azerbaycan ve Türk vatandaşlarınca takdirle karşılandı. Bu, Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik her tür saldırıyı önlemede asla tereddüt etmeyeceğini ve tüm olanaklarıyla Azerbaycan'ın yanında olacağını bir daha ortaya koydu." ifadesi yer aldı.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesinden yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadıkları ve olaylardan derin üzüntü duydukları ifade edildi.

Saldırılarda şehit olan Azerbaycan askerleri için Allah'tan rahmet dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızı ve vatanımızı korumaya her zaman hazır olan kahraman ordumuz, asker sivil demeden saldırıya geçen Ermenilere gerekli cevabı vermiştir.

Ermeni tarafı bu tür saldırganlıklarından vazgeçmeli ve uluslararası hukukun yolunu seçmelidir.

Bu tarz eylemler Ermenilerin kendi kapasitelerini aşmaktadır.

Ermenistan'ın bu saldırgan tutumu bölgemizdeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır.

Uluslararası camianın, dayanılmaz bir hal alan bu Ermeni vahşiliğini ve saldırganlığını artık kabul etmemesini ve işgal altındaki toprakların geri verilmesini sağlamasını temenni ediyoruz.

Vakit birlik olma vaktidir.

Devletimizin ve ordumuzun yanında üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır."

Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:57 Kaynak: AA

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