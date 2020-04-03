Son Dakika › Güncel › Türk iş adamlarından Gürcistan'da gıda yardımı - Son Dakika
Türk iş adamlarından Gürcistan'da gıda yardımı
13 dakika önce
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesinde faaliyet gösteren Türk yatırımcılar, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun önderliğinde yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesinde faaliyet gösteren Türk yatırımcılar, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun önderliğinde yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türk iş adamlarının Gürcü halkına gıda yardım kampanyası sürüyor.
Türk yatırımcı firmaların temsilcileri, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ile birlikte iki gün boyunca Acara bölgesindeki ailelere yardım dağıttı.
Muhtaç 150 aileye 580 çuval un yardımında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:38 Kaynak: AA
Son Dakika Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti