Türk iş adamlarından Hindistan'a ticari temas

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Maharaki Eyaleti Tarım Endüstri ve Ticaret Odası (MACCIA) ortaklığında, 14-18 Ekim 2019'da Hindistan'a yönelik iş gezisi programı düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, programa, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası ve Hint Endüstri Konfederasyonu da destekte bulundu.

Dört gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, Mumbai Dünya Ticaret Merkezi gibi ülkenin önde gelen kurumlarına ziyaretler ve şehir gezisi gibi organizasyonlar düzenlenerek Türkiye ile Hindistan arasında önemli ticari bağlantılar kuruldu.

Mumbai Dünya Ticaret Merkezine gerçekleştirilen ziyarette MÜSİAD Hindistan Temsilcisi Naci Torba ve MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Akif Altan, Hindistan'a yeni ihraç ürünü olan elma hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez şunları kaydetti:

"İlkini gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Hindistan İş Forumu programında, MÜSİAD'ın çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri hakkında Hindistanlı iş insanlarına ve ticari kuruluşlara bilgilendirmede bulunduk. Faaliyetlerimize ilişkin gerçekleştirdiğimiz lobi çalışmalarıyla MÜSİAD'ın yerel ve ulusal basında yer almasına katkıda sağladık. Mumbai Başkonsolosumuz Ali Tolga Kaya ve Ticaret Ataşemiz Hüseyin Aydın'ın katılımlarıyla Hindistan'ın önde gelen kuruluşlarından MACCIA ve ICIB ile Momerandum of Understanding (MoU) anlaşması imzaladık.

Gezide ayrıca, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ile MACCIA ve ICIB'ın MoU anlaşması imzalamasına aracılık ettik. MÜSİAD olarak ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarının yurt dışında iş birliği çalışması gerçekleştirmesini oldukça önemsiyoruz. Özellikle yereldeki kurumlarımızın uluslararası ölçekte iş birliği gerçekleştirmesi, ülkemizin ticaretinin gelişmesi ve ihracatımızın artırılması açısından büyük bir adım olacaktır."