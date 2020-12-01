Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti - Son Dakika

Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti

01.12.2020 14:57
Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti, System.String[]

Türk İş adamlarından oluşan bir heyet, Karabağ zaferi sonrasında Azerbeycan'ı ziyaret etti.

Türk İş adamlarından oluşan bir heyet, Karabağ zaferi sonrasında Azerbeycan'ı ziyaret etti. Ekim ayında cephe hattına ulaşarak Azerbeycan halkına destek vermeyi planladıklarını aktaran iş adamları, "Covid 19'un etkileri nedeniyle programımız ertelenince şimdi Azerbeycanlı kardeşlerimizle zaferi kutlamak nasip oldu" dediler.

Türk İş adamlarından oluşan bir heyet Karabağ zaferi sonrası Azerbeycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinin ilk gününde Azerbaycan'ın Ulu Önderi Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan heyet, yoğun yağmura rağmen TÜMKİAD Şehitler Hiyabanı ve Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Burada programlarını takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu AZ TV'ye bir röportaj veren TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, "Biz buraya savaşın sürdüğü dönemde gelecektik. Ancak pandemi ve bürokrasi nedeni ile biraz geciktik. Bugün buraya Azerbaycan'ın zaferini kutlamaya geldik. Çok mutluyuz. Sahada ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Dünya'ya gösterdik. Kardeşlik bağlarımızın ne derece güçlü olduğunu ve birlikte olduğumuz da neleri başarabileceğimizi tüm Dünya'ya gösterdik. Ancak aynı şekilde Ekonomik olarak da güçlü olmalıyız. Bunun için de çok çalışmalıyız" dedi.

"Almaya değil, vermeye geldik"

Program süresince birçok kanalda programlara konuk olan heyet, açıklamalarını sadece Azerbeycanlı kardeşlerimize destek ile sınırlı tuttu. Ekonomik anlamda işbirliği yapmak fikrini ve iradesine karşın iş konuşmayan heyet, "Almaya değil, vermeye geldik" diyerek milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Türk İşadamlarından oluşan bir heyet programların kapsamında Bakü Şehir İdaresi, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Parlamentosu tarafından heyetler eşliğinde kabul edildi. Önemli görüşmelere imza atılan programlarda ülkeler arasında hali hazırda ilerleyen sürece ilave olarak karşılıklı ne gibi adımlar atılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Heyet 4 günlük programını tamamlayarak yurda döndü. - İSTANBUL

Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti
Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti
Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti
Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti
Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti

Azerbeycan, Karabağ, Türk İş, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Vaka artışı yüzde 50 sınırına dayanan Antalya'da camilerden korona uyarısı yapılıyor Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı
ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı         
15:37
Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi         
15:33
Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi         
14:54
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi         
13:03
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 15:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk iş adamlarından Karabağ'a 'Zafer tebriği' ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei