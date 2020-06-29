Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciğinden açıklama - Son Dakika

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, Kıdem Tazminatının Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Uslu, Türk-İş'e bağlı sendika başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile Afyonkarahisar İl Temsilciliği önünde yaptığı basın açıklamasında, son günlerde kıdem tazminatı ile ilgili sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.

Kıdem tazminatının işçilerin çocuğunun düğün parası, kendisinin ev parası olduğunu dile getirerek, "Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı topyekun bir mücadele edilirken gündeme getirilen bu konunun işçilerin çalışma huzurunu bozduğunu ifade eden Uslu, "İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir." diye konuştu.

Uslu, kıdem tazminatı ile ilgili bugünden itibaren çalışma yapacaklarını, araçların camına, sendika binalarına afişler asılacağını sözlerine ekledi.