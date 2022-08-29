Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira - Son Dakika
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Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira

29.08.2022 14:46
Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira

Küresel enflasyon Türkiye'yi derinden etkiliyor. Çalışanların alım gücü son bir sene içerisinde büyük oranda eridi. Son olarak TÜRK-İŞ, ağustos ayına ilişkin açlık sınırını 6 bin 890 lira ve yoksulluk sınırını da 22 bin 442 lira olarak açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 9 bin lira oldu. Açlık sınırı ile 5 bin 500 lira olan asgari ücret arasındaki makas bin 390 liraya çıktı. Ülke ekonomisinin çok hızlı büyümesine rağmen refahın sabit gelirlilere yansımamasına tepki gösterdi.

TÜRK-İŞ, bu yılın ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını bugün yayımladı. Araştırmaya göre, açlık sınırı 6 bin 890 lira oldu. 5 bin 500 lira olan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas ise bin 390 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 22 bin 442 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 9 bin lirayı buldu.

"BAŞTA ENERJİ OLMAK ÜZERE GİRDİ MALİYETLERİ AZALTILMALI"

Araştırmada, ülkedeki gıda enflasyonuna dikkat çekilerek, "Geçim şartları, gündemin en önemli konusu olmaya devam ediyor. Ailenin zorunlu harcamasında ağırlıklı yer kaplayan gıdada görülen enflasyonunun yükselişini durdurmak hatta sınırlandırmak için, Türk lirasına değer kazandırılmasına, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin azaltılmasına, üretimin artırılmasına ve alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var" denildi.

BATI'NIN FAİZ ARTIRIMI TÜRKİYE'YE OLUMSUZ YANSIYOR

Türkiye'de ücretlerin reel olarak erimeye devam edeceği uyarısında bulunulan araştırmada şunlar kaydedildi:

"Ücretlerin reel değerleri, yani satın alma güçleri hızla erimeye devam edecek. Türkiye'nin artan risk primi, rezerv paraları basan FED, ECB, BoE'ın peşi sıra gelen faiz artırımları, başta Avrupa bölgesi olmak üzere gelişmiş ülkelerin durgunluğa (resesyon) girme tehlikesi, Türkiye'nin bir yıllık dönemde çevirmesi gereken dış borç ve döviz iç borç tutarı ile cari işlemler açığını artma eğilimi birlikte ele alındığında, TL'nin döviz karşısında daha da değer kaybedeceği öngörülmekte (dolar, Kur Korumalı Mevduata rağmen Aralık 2021'deki 18 seviyesini yeniden gördü). Bunlar, ekonomi büyüse bile sabit gelirliler ile ailelerinin başta gıda olmak geçim endişesinin katlanarak devam edeceğinin göstergesi."

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
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TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu TÜRK-İŞ'e göre ağustosta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira oldu Başkan Değirmenci'den vergi diliminde ara formül çağrısı Başkan Değirmenci'den vergi diliminde ara formül çağrısı
Kaynak: ANKA

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