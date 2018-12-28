Son Dakika Haberleri: Türk-İş Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verilerini Açıkladı

Türk-İş Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verilerini Açıkladı

25 dakika önce

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının bin 941,16 TL olduğunu açıkladı.

Türk-İş Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verilerini Açıkladı, System.String[]
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının bin 941,16 TL olduğunu açıkladı.

Türk-İş'in verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 941,16 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 322,99 TL olarak açıklandı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 393,25 TL olarak hesaplandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

Türk İş, Güncel
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