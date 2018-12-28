Türk-İş Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verilerini Açıkladı

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının bin 941,16 TL olduğunu açıkladı.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının bin 941,16 TL olduğunu açıkladı.



Türk-İş'in verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 941,16 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 322,99 TL olarak açıklandı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 393,25 TL olarak hesaplandı. - ANKARA

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