Türk-İş Başkanı Atalay: "15 milyon örgütsüz insan var"

ANKARA - Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "15 milyon örgütsüz insan var. Ne para aldı, ne yardım aldı, ne ödenekten para aldı" dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) 22. Olağan Genel Kurulu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Asgari ücret zammının olacağı dönemde sendikaların ülke gündemine girdiğini söyleyen Atalay, "Asgari ücret olduğu zaman sendikalar ülke gündeminde, bir de her sene kıdem tazminatını ülke gündemine taşıyor bütün siyasiler. Bir de kamu sözleşmeleri var, ağırlıklı olarak bunlar oluyor. Bunun dışında çalışma hayatının problemleri var mı? Devasa sorunlar var" dedi.

Sendikalara ihtiyaç olduğunu belirten Atalay, "Bu salgın döneminde bunu iyi anladık, kamuoyu da bunu iyi anladı. Bizim örgütlü olduğumuz iş yerlerinde sıkıntıların büyük bölümünü şubelerimiz ve genel merkezlerimizle beraber çözdük. Onun dışında 15 milyon örgütsüz insan var. Ne para aldı, ne yardım aldı, ne ödenekten para aldı. Bunlar kim? Bunlar örgütlü olmayan sanayide, tarımda, hizmet sektöründe, gıda sektöründe çalışan insanlarımız. Gittiğiniz berberdeki çalışan insan, gittiğiniz lokantada çalışan garson. Bunlar sendikalı değil, kayıtlı çalışan değil. Esas problem buradaydı. Sendikalara ne kadar ihtiyaç olduğunu ülkeyi yönetenler de anladı" diye konuştu.

Kamu işçileri için yapılan Kamu Çerçeve Protokolü'ne değinen Atalay, "Güzel bir sözleşme yaptık. Yüzde 100 memnun olmak mümkün değil ama yüzde 95, yüzde 99'u bulduk zannediyorum. Arkadan da memur arkadaşlarımız sözleşme yaptı. Onlar da biziz. DİSK'in işçisi de benim işçim, Hak-İş'in işçisi de benim işçim. Memurun da ben temsilcisiyim, sanayide çalışan işçinin de ben başkanıyım. Her ne kadar resmi olmasa da. Ben emeğin temsilcisiyim" şeklinde konuştu.

Genel Kurul'da Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök de bir konuşma yaptı.