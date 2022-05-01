TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK - Son Dakika
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TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK

01.05.2022 10:33

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler" dedi.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e geldi. Kazancı yokuşuna karanfil bırakan grup, ardından Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 'Bugün 81 vilayette, 5 bölgemizde 424 sendikamız, 30 bin aktif temsilcimizle beraber ana temamız 'hayat pahalılığı, örgütlenme'. Bu saatte Türkiye'nin bütün alanlarında arkadaşlarımız hayat pahalılığını, örgütlenmeyi anlatacak. TÜRK- İŞ her siyasi görüşten, her düşünceden, her takımı tutan topluluktan oluşan bir devasa bir kurum. 70 senedir, ülkeden yana olduk, emekliden yana olduk, emekçiden yana olduk, işçiden yana olduk. Mazlumdan yana olduk. Türk bunu sürdürmeye devam edecektir" dedi.

AÇIKLANAN ENFLASYONU ASGARİ ÜCRETLİYE VERSİNLER

Gazetecilerin asgari ücrete ara zamla alakalı sorduğu soruyu yanıtlayan Atalay, 'Asgari ücret için Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralık'ı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın 4'ünde bundan 3 gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgari ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler. Haziran'ı falan beklemenin bir anlamı yok. Bunu da gündeme getiren AK Parti'nin Grup Başkan Vekili gündeme getiren siyasiler verdiği, söylediği zaman sözü yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK
TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK
TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK
TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRK İŞ BAŞKANI ATALAY ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMMUZ'U BEKLEMENİN BİR ANLAMI YOK - Son Dakika
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