Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette 3 bin liranın altında teklif getirilmemeli - Son Dakika

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleştireceği son toplantı öncesi açıklamada bulundu. Atalay, asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" dedi.