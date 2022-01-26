Türk-İş Başkanı Atalay, Bolu Dağı'nda karayolları işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışması yürüten karayolları işçilerine ziyarette bulundu.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ile Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliğine gelen Atalay, gazetecilere, ekiplerin bölgede karla mücadeleye yönelik yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Karayolları çalışanlarına moral vermek istediklerini belirten Atalay, "'Hal hatır soralım, sıkıntıları var mı dinleyelim.' dedik." dedi.

Atalay, bölgede kar yağışının olduğu süreçte görev yapan tüm kurumların çalışanlarına görevlerini özverili şekilde sürdürmelerinden dolayı teşekkür etti.

Kendisinin de haftada 2 gün bu yolu kullandığını aktaran Atalay, çalışanların sıkıntılarının olduğunu bildiğini, bununla ilgili yetkililerle görüştüğünü ve konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zamdan kamu işçilerinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.