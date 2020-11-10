Türk-İş Başkanı Atalay'dan AK Parti ve MHP'ye "esnek çalışma" ziyareti - Son Dakika

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, AK Parti ve MHP Grup başkanvekillerinin, "25 yaş altı 50 yaş üstü esnek çalışma" düzenlemesiyle ilgili taleplerini Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiklerini aktardı.

Atalay, Meclis'te siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle "esnek çalışma" konusunda yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bundan 4 ay önce kıdem tazminatı düzenlemesinin gündeme geldiğini anımsatan Atalay, "Derdimizi anlatana kadar bayağı bir hırpalandık. Sonra sağ olsun Cumhurbaşkanımız 'bu adil değil, doğru değildir' dedi." hatırlatmasında bulundu.

15 gün önce de esnek çalışmayla ilgili torba yasaya 3 madde konulduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"15 gündür kamuoyuna, siyasi partilerin tamamına, bu konunun doğru olmadığını, işçinin aleyhine olduğunu, kabul edilebilir olmadığını anlatmaya gayret sarf ettik. Sağ olsunlar AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Levent Bülbül ve Erkan Akçay'dan bu konuyla ilgili randevu istemiştik. Bu düzenlemenin işçilere vereceği zararı anlatmaya gayret sarf ettik.

Bugün veya yarın bu haklı taleplerimizi Meclis gündemine getireceklerini ve çözüm noktasında bir formül bulacaklarını ifade ettiler. Esnek çalışma, 25 yaş altı 50 yaş üstü meselesi, işçinin aleyhine; örgütsüz, kuralsız çalıştıran işverenlerin lehine bir düzenleme. Düşünebiliyor musunuz, 10 gün burada çalış, ikinci on gün git başkası gelsin; kıdem tazminatı yok, işçi mi değil mi belli değil, kötü bir düzenlemeydi.

İşçiler, kamuoyu, sendikalar olarak bu hayırlı haberi bekliyoruz. Her gün işçilerle ilgili olumsuz haber duymaktan yorulduk."

Sorunun çözülüp çözülmediğine ilişkin bir soruya da Atalay, "Sorun çözüldü gibi gözüküyor, bir görelim. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Meclis'te grubu olan tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum, bunun yanlış olduğunu ifade ettiler. MHP ile AK Parti de, haklı taleplerimizin doğru olduğunu kendilerine anlattık ve çözüm bekliyoruz bugün. Umudum, bugün çözüm üretecekler. Kamuoyuna açıkladıkları zaman biz de memnun olacağız. Bu anormal bir konuydu. Bunun çözülmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." karşılığını verdi.