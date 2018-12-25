Son Dakika Haberleri: Türk-İş Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması

1 saat önce

İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin, "Altına imza attık. Canım falan hiç sıkkın değil, ben 5 lira 10 lira daha nasıl katarım diye baktım. Bu ülkede işsizin de yoksulun da temsilcisiyim, gücüm buna yetti bunu yaptım" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması, System.String[]
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin, "Altına imza attık. Canım falan hiç sıkkın değil, ben 5 lira 10 lira daha nasıl katarım diye baktım. Bu ülkede işsizin de yoksulun da temsilcisiyim, gücüm buna yetti bunu yaptım" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonun ardından bakanlıkta asgari ücreti açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

"Altına imza attık"

Toplantı sonrası basın mensuplarına rakama ilişkin değerlendirme yapan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "2 bin eşiğini aşmak hedefimizdi, gerçekleştirildi. Çok muhteşem bir şey mi, hayır ama kabul edilebilir bir rakam. Kamuoyunun memnun olacağı bir rakam oldu diye umut ediyorum çünkü yüzde 26'lık bir zam oldu. Altına imza attık. Canım falan hiç sıkkın değil, ben 5 lira 10 lira daha nasıl katarım diye baktım. Bu ülkede işsizin de yoksulun da temsilcisiyim, gücüm buna yetti bunu yaptım. Mükemmel değil ama bununla yetinmek durumundayız" şeklinde konuştu.

Atalay basın mensuplarına, "Buraya gelmesem bu rakamı bulmuyorduk haberiniz olsun. Davul çalacak bir şey olmadı ama imza attığıma göre mutluyum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Ekonomi
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