Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz - Son Dakika

Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz

03.12.2020 13:43
Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz, System.String[]

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine engelli bir işçiyi aldıklarını söyledi. Her sene komisyona farklı meslek gruplarından işçileri aldıklarını hatırlatan Atalay, "Bugün de engelliler günü sebebiyle resmi Türk-İş üyesi bir kızımızı komisyona aldık. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenler ve hükümete bu toplantılarda anlatacak" dedi.

'İŞVEREN VE HÜKÜMET BİR ARAYA GELİNCE ÜCRETİ BELİRLİYOR'Atalay, 40 yıldır asgari ücret görüşmelerinin yapıldığını ve tarafların sadece 4 kere uzlaşmayla masadan kalktığını söyleyerek, işveren ve hükümetin bir araya geldiklerinde istedikleri gibi asgari ücreti çıkarttıklarını ifade etti. Atalay, "40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5'i hükümet, 5'i işveren ve 5'i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1'i sendikalı, yüzde 99'u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa" diye konuştu.'EVET' DİYECEĞİMİZ BİR RAKAM UMUT EDİYORUZ'Atalay, görüşmelerde kamuoyunu tatmin edecek bir rakam beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti.

"İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne 'evet' deriz, ne de konuşuruz. Asgari ücret tespit komisyonunda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok. Çünkü bunların yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Kamuoyunun büyük bir bölümü bunun böyle olduğunu bilmiyor. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar."


Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz
Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz
Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz

Ergün Atalay, Asgari Ücret, Türk İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı
Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi         
13:56
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu         
13:02
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 14:04:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-İş Başkanı Atalay: 'Evet' diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei