Bakan Bilgin, asgari ücrette ara artışa ilişkin toplantıda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyonun etkisi gibi sorunları arz ettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışanları koruyacak ilave müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiğini belirterek, yeni asgari ücrete ilişkin çalışmaları emekçileri koruyacak bir neticeye ulaştırdıklarını söyledi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine yeniden toplantıya davet ettiğim Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz gibi çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi bütün asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdık ve size arz ettik." diye konuştu.

"Esas hedefimiz ortalama ücretin artması olmalı"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir arada olduklarını söyledi.

Bakan Bilgin'in konuyu çok güzel ifade ettiğini kaydeden Akkol, "Biz bugüne kadar TİSK olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Bu süreçte de bu yaklaşımla tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Aralık sonunda asgari ücrete ilişkin çok güzel bir rakam belirlendiğine dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklandı. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak tespit ve ilan edildi. Fakat gelinen konjonktürde hem devletimiz hem işçi kesimimiz hem de biz işverenler olarak bu seneye özel asgari ücrette yıl sonunu beklemeden bir güncelleme yapalım diye hemen hızlıca toplandık. Belirlenen rakam konusunda mutlaka çeşitli tartışmalar, farklı görüşler olabilir ama samimiyetle bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Esas hedefimiz ortalama ücretin artması olmalı. Bu sebeple ben belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize, ilave atılabilecek adımları tekrar atma çağrısında bulunuyorum. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanım, biliyorsunuz bu üçlü sac ayağına, bu süreçleri birbiriyle mücadele eden iki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. Biz bu konuya ülkemiz için en iyisini hep beraber nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini en büyük önceliğimiz olarak kabul ediyoruz."

Akkol, asgari ücretteki bu artışın hem çalışanlar hem işletmeler için çok önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu vesileyle ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan devletimize, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür ediyorum. TİSK olarak biz bugüne kadar hep 'birlikte mümkün' dedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yeni asgari ücret ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da "Sayın Cumhurbaşkanım, bundan 15 gün evvel size yaptığımız ziyarette biz, çalışanlarla ilgili Türk-İş olarak taleplerimizi ilettik. Siz de sağ olun komisyonu topladınız. Oradaki gerekçelerimizi Sayın Bakanımız biliyor. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir rakam olur, bu sıkıntılı dönemde inşallah toplum rahat eder, biz de dua ederiz, teşekkür ederiz." diye konuştu.