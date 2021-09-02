Türk-İş Başkanı Atalay: "Türkiye Cumhuriyeti varsa, sendika var, halkı var, dernek var, oda var"

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Türk-İş temsil ettiği insanlardan evvel Türkiye Cumhuriyetinden yana. Devlet varsa Türkiye Cumhuriyeti varsa, sendika var, halkı var, dernek var, oda var" dedi.

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında anlaşmayla sonuçlanan 14. Dönem İşletme İş Sözleşmeleri kapsamında imza töreni düzenlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

"İnsanların evlerine kapandığı dönemde bu kurumda Türkiye'nin ihtiyacı vardı"

Türk Telekom'un Türkiye'nin en önemli marka kurumlarından biri olduğunu ifade eden Atalay, "Marka kurum olduğunu bu salgın hastalık döneminde işçisinden beyaz yakalısı olağan üstü gayret sarf ettiler. İnsanların evlerine kapandığı dönemde bu kurumda Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Bu kurumun tüm çalışanları da o günkü ihtiyacı noksansız yerine getirdiler" diye konuştu.

" Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da olan felaketler inşallah son olur"

Türkiye'de yaşanan afetlere değinen Atalay, "Ülke olarak olağanüstü günler geçiriyoruz. Son 35 gündür bir taraftan sel bir taraftan yangın. Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da olan felaketler inşallah son olur, Allah bir daha bize felaketleri göstermez. Ben buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, İçişleri Bakanına, Çevre ve Şehircilik Bakanına, orada gayret sarf eden tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti varsa, sendika var, halkı var, dernek var, oda var"

Başkan Atalay beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kaydetti:

"Bu ülkede aynı gemi içerisindeyiz beraber yaşıyoruz. Zaman zaman kullandığım bir söz var; 'Batan geminin lüks kamarası yoktur' diye. Hepimizin aynı görevi var. Birimiz işçiyiz, birimiz temizlikçiyiz, birimiz yemek yapıyoruz, birimiz bakanlık yapıyoruz, birimiz genel müdürlük yapıyoruz. Bu ülke devasa bir ülke herkes görevini layığı ile yaparsa bu ülke daha güçlü olur. Noksanlıklar tabi ki var. Bizim sendikacılar yasama değiliz, yürütme değiliz, yargı değiliz. Sıkıntı ve problemleri ülke gündemine taşımalıyız. Türk-İş temsil ettiği insanlardan evvel Türkiye Cumhuriyetinden yana. Devlet varsa Türkiye Cumhuriyeti varsa, sendika var, halkı var, dernek var, oda var. Ama devlet yoksa bunların hiç biri yok."

Başkan Atalay sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA