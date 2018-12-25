Son Dakika Haberleri: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu Ücret Kabul Edilebilir Bir Ücret" Dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu Ücret Kabul Edilebilir Bir Ücret" Dedi.

1 saat önce

IHAAW111952-EKO/25-12-2018- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay,
IHAAW111952-EKO/25-12-2018

- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi. 25.12.2018 11: 19: 52 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Ergün Atalay, Ekonomi
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