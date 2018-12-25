Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu Ücret Kabul Edilebilir Bir Ücret" Dedi.
1 saat önce
IHAAW111952-EKO/25-12-2018- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi.
IHAAW111952-EKO/25-12-2018
- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay
, "Bu ücret kabul edilebilir bir ücret" dedi. 25.12.2018 11: 19: 52 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA
Muhafız'da, Sevişme Sahneleriyle Olay Olan Ayça Ayşin Turan, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
Asgari Ücret Zammına Türk-İş Başkanı'ndan İlk Yorum: Yüzde 80'lik Kesimi Mutlu Ettik
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi