TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması - Son Dakika

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması

İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması "Bunun kabul edilebilir bir yanı yok" "Evimizin huzuru bozuluyor" TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, (kıdem tazminatı) "Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

"Bunun kabul edilebilir bir yanı yok"

"Evimizin huzuru bozuluyor"

ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, (kıdem tazminatı) "Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Başkanlar kurulu toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Atalay, bu toplantının Covid sürecinden sonra yaptıkları önemli bir toplantı olduğunu vurguladı.

Yeteri kadar sıkıntının olduğu bir dönemde çalışanların işsizlikle ilgili, kayıt dışıyla ilgili sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Atalay, "Her sene bir kere ülke gündeme gelen, toplumun tamamımı ilgilendiren kıdem tazminatı yine gündemde. Şu an elimize resmi bilgi olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde edindiğimiz bilgilerde, en son geçen Çarşamba Cumhurbaşkanı ile toplantı yaptık. Türkiye'de yüzde 94'ü kıdem tazminatı alıyor. Almayanlar iş yeri kapanan, iflas eden dışındaki yüzde 24'ü normal alıyor, geri kalan 70'i de mahkeme bittiği zaman kıdem tazminatı alıyor" diye konuştu.

"Bunun kabul edecek bir tarafı yok"

Kıdem tazminatının işçinin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Atalay, "Yıllardır döktüğü terin, verdiği emeğin karşılığı. Kıdem tazminatı işçi ve işçilerin temel direği. Aradan kıdem tazminatını çektiğiniz zaman bu çalışma hayatının sistemi çöker. Bunu her ortamda, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret ediyoruz. Bizim anladığımız; kıdem tazminatı düzenlemesi, kıdem tazminatı ülke gündeminden çıkıyor. Şu anki hesaplarla ayda 530 lira vereceğiz. Bunu hiçbir işçinin, bu meseleyi bilen hiç kimsenin kabul etme durumu yok. Bunun kabul edecek bir tarafı yok" şeklinde konuştu.

"Kıdem tazminatı, çocuğumuzun düğün parası"

Atalay, kıdem tazminatı meselesinin çalışanların iş yerlerindeki huzurunu da bozarak verimlerini düşürdüğüne işaret ederek, "Evimizin huzuru bozuluyor. Kıdem tazminatı, çocuğumuzun düğün parası, kızımızın çeyiz parası. Bunu ülke genelinden geri çekin. Türk iş Yönetimi bu 21'inci, 22'inci, 23'üncü genel kurul kararı, grev kararı var. Şiddetten, nefret dilini Türk-iş bugüne kadar kullanmadı. Grevdir, genel geevdir bizim çok keyif aldığımız bir şey değil ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"Kıdem tazminatı kalkarsa sendikalara gerek yok"

Sokak sokak, köy köy gezerek her ortamda bu meseleyi ülke gündemine taşıyacaklarını belirten Atalay, "Ülkenin bütün vilayetlerinde Pazartesi günü, 81 il temsilcimiz bununla ilgili 1 buçuk milyona yakın el ilanını dağıtacak.Kıdem tazminatı kalkarsa sendika yöneticilerine, sendikalara gerek yok.Bu meselede tarafların mutabakatı yok. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkartın. Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

Ergün Atalay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 04:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]