TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulundan

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, koronavirüse karşı işçi sağlığının korunabilmesi için ilave tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 24. dönem ikinci toplantısının genel merkezde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kurul toplantısında, koronavirüsün değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ülke genelinde koruyucu tedbirlerin etkin uygulanması önem taşımaktadır. Bu kapsamda tüm iş yerlerinde işçi sağlığının korunabilmesi için ilave tedbirler bir an önce alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Başkanlar Kurulunda ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ele alındığı vurgulanan açıklamada, yapılan düzenlemeye karşın kamuda taşeron uygulamasının sona ermediği kaydedildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Başta KİT'ler ve özel bütçeli kuruluşlar olmak üzere birçok kamu iş yerinde istihdam edilenlerin durumu aynen devam etmiştir. Sürekli işçi kadrosuna alınan işçilerin ücret ve sosyal haklarında da kayıplar meydana gelmiş, farklılıklar ortaya çıkmıştır. Kamuda alt işverende çalıştırılanlar istisnai olarak ve geçici bir süre tescil edildikleri iş kolunda sürekli işçi kadrosuna alınmıştır."

Geçiş sürecinin, genel bütçeli kuruluşlarda 31 Ekim ve yerel yönetimlerde 30 Haziran'da sona erdiği hatırlatılan açıklamada, bu tarih itibarıyla söz konusu işçilerin asıl iş kolunda ve mevcut toplu iş sözleşmesi kapsamında olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"696 sayılı KHK'nin geçiş hükümlerinin kalıcı hale getirilmesi ya da süresinin uzatılması yönünde yaklaşımlar kesinlikle gündeme gelmemelidir. Bu KHK ile 'geçici işçilerin durumu' da kısmen çözüme kavuşmuştur. Haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi tam olarak sağlanmamış olsa da geçici olarak çalışanların, kurumlarının talebi halinde 4 aya kadar daha fazla çalışabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ancak uygulamada karşılığı sınırlı kalmıştır. Yıllardır başarılı olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleriyle iş yerine faydalı bu işçilerin sorunu bir an önce çözülmelidir."

Türkiye'deki sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecindeki olumsuzlukların devam ettiği savunulan açıklamada, temel hak ve özgürlüklerin kullanımına yönelik engelleme ve baskıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Yetki konusunda sıkıntılar devam ediyor"

Toplu sözleşme sürecinin önemli aşaması olan yetki konusunda sıkıntıların sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye-İş Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iki şirketinde (İston ve İsbak) işçilerin büyük çoğunluğunu örgütlemiştir. Buna rağmen 4 Kasım 2019 tarihli yetki başvurusuna bugüne kadar cevap verilmemiştir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, işçilerin mağduriyetine yol açan bu ve benzeri uygulamaların sonlandırılmasını, Belediye-İş'e anılan iş yerleriyle ilgili yetkinin ivedilikle verilmesini talep etmektedir."

Açıklamada, toplantıda ayrıca "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nün tüm illerde ve merkezi düzeyde bir bölgede yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Toplantıda, çevrenin korunması temelinde faaliyetleri durdurulan termik santrallerin gerekli tedbirler alınarak, ivedilikle üretime ve istihdama kazandırılması konusunun da ele alındığı ifade edilen açıklamada, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun üye sendikalarında, örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı sürdürülen bütün meşru ve haklı mücadeleyi desteklediği de belirtildi.