Son Dakika Haberleri: Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program
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Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program

8 saat önce

Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti Atalay: "Türk-İş 'inde 7 şehidi 20 gazisi var"ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde gazileri ve...

Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti
Atalay: "Türk-İş 'inde 7 şehidi 20 gazisi var"
ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.
Türk-İş, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Etimesgut Şeker Fabrikası Şeker Camii'nde düzenlenen programa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika temsilcileri ve şeker fabrikası işçileri katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, camide düzenlenen programın ardından darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan Cafer Yılmaz ve ailesini ziyaret etti. Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Ömer Takdemir'in kabrini de ziyaret eden Atalay, ayrıca şehidin ailesi ile bir araya geldi.
15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Atalay, "Türk-İş 1 milyon üyesi ile 4 milyonluk bir aile. Bu asırlık bir proje, iğrenç bir proje. Belirli ülkeler bu işin göbeğinde. Türk-İş'in de 7 şehidi, 20 gazisi var. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu topraklar dualı topraklar. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Allah yöneticilerimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.
Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program
Türk İş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
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