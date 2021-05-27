Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira oldu.

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı Mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre; bu ay, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", 2 bin 830 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 219 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 435 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,28 artış gösterdi.

Yılın ilk beş ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 9,28'i bulurken gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16,07 oldu.

Tavuk eti fiyatı arttı, yumurta fiyatı geriledi

Araştırmaya göre, mayısta süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği görülmedi. Bu ay balık sezonu sona erdi, tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları yer almaya başladı. Ancak kıyma ve kuşbaşı et fiyatı bu ay da artışını sürdürdü. Aynı şekilde tavuk fiyatı da arttı. Sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi. Yumurta fiyatı geriledi. Bakliyat ürünleri fiyatları aynı kaldı.

Ortalama kilogram fiyatı geçen ay 7,74 lira olan taze sebze-meyvenin fiyatı, mayısta aynı kaldı. Ortalama sebze kilogram fiyatı biraz gerileyerek 7,21 lira (geçen ay 7,45 lira) oldu. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise 8,50 lira olarak hesaplandı.

Ekmek fiyatı değişmedi. Aynı şekilde un, pirinç, bulgur fiyatı da aynı kaldı. Makarna ile irmik fiyatı ise biraz arttı.

Tereyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi, zeytinyağının fiyatı ise arttı. Hesaplamada dikkate alınan siyah ve yeşil zeytinin ortalama fiyatı, yeşil zeytinden dolayı biraz geriledi. Bal, reçel, pekmez, şeker, tuz, salça fiyatında farklılık tespit edilmedi.