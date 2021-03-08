Türk-İş Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı - Son Dakika

Türk-İş Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı

08.03.2021 14:49
Türk-İş Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı, System.String[]

Türk-İş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı.

Türk-İş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk-İş tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuştu.

Kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Karaloğlu, kadının üretime ve istihdama katılması ile sürdürülebilir ekonomik gelişme için de mühim işler yapıldığını aktardı.

Diyarbakır'da kadınların eğitimi, istihdamı, meslek sahibi olmaları ve çalışma hayatlarının iyileştirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadını güçlü olan coğrafyalar, şehirler bereketli ve üreten şehirlerdir. Diyarbakır da kadını güçlü olan şehirlerdendir. Diyarbakır'ın güçlü kadınları, güçlü anneleri terörü bitirecek Allah'ın izniyle. Diyarbakır anneleri 1,5 yıldır yaz kış, soğuk sıcak demeden bir çadırda evladına kavuşmak için mücadele veriyor. Bu Diyarbakır kadınının gücünü de temsil eder. Kadına karşı en büyük şiddet kadını, anneyi evladından ayırmaktır. Bir kadını evladından zorla ayırıyorsanız, onun gözünü evladının yolunda koyuyorsanız hangi kadın haklarından bahsedeceksiniz. Çıkıp meydanlarda 24 saat 365 gün kadın haklarından konuşsanız size kim inanır. Diyarbakır annelerimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle en kısa zamanda evlatlarına kavuşsunlar diye temenni ediyoruz. Onların evlatlarına kavuşması kadınlar gününün en büyük müjdesi olur."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise dün Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek bu gibi olaylarla dünyanın her yerinde karşılaşıldığını söyledi.

Kadın bulunan iş yerlerinde huzur ve daha rahat karar alma imkanı olduğunu ifade eden Atalay, "Terörün, savaşın, salgın hastalığın olduğu yerde bedeli çocuklar, yaşlılar, kadınlar ödüyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Terör olmadığı zaman insanlar daha rahat ediyor. Şu anda harcanan paranın onda biri teröre harcanmasa 3 tane Türkiye olur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş Dünya Kadınlar Günü'nü Diyarbakır'da kutladı - Son Dakika


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