Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek

02.11.2020 12:29

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş camiasının Azerbaycan'a desteği ifade edildi.

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş camiasının Azerbaycan'a desteği ifade edildi.

Türk dünyası iş camiası, "Azerbaycan'da Yeni Bir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Dönemi" temasıyla düzenlenen toplantıda, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının kalkınması için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer aldığını bildirdi.

Toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ticaret odaları yetkilileri katıldı.

"Bu dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi ülkelerinin bugüne kadar zorluklar karşısında güçlü bir dayanışma ve iş birliği sergilediğini belirtti.

Üye ülkelerin tüm unsurlarıyla kardeş Azerbaycan ile dayanışmaya verdikleri hassasiyeti teyit ettiklerini dile getiren Amreyev, "Bu dayanışma, her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Söz konusu toplantının Türk Konseyi ülkeleri arasında artan kardeşlik bilinci ve gelişen ilişkilerin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Amreyev, Türk iş dünyasının Dağlık Karabağ meselesinde, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında bulunduğunu tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Amreyev, üye ülkelerdeki özel sektörün, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının kalkınması için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odasına Azerbaycan'a verdiği anlamlı destek için teşekkür etti.

"Azerbaycan'ın yanında durmaya, desteklemeye devam edeceğiz"

Türk Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan ordusunun işgalci güçlere karşı sağladığı ilerlemeden Türk dünyasının gurur duyduğunu dile getirerek, "Ermenistan'ın saldırgan tutumu ve Azerbaycan topraklarını işgali kabul edilemez. Bu haksız işgal son bulmalıdır. Tüm dünyayı, Ermenistan saldırılarına 'dur' demeye davet ediyorum. Biz, Türk iş dünyası olarak bu haklı davasında, Azerbaycan'ın yanında durmaya, desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin, genç ve 150 milyonu aşan bir nüfusa, 1,5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının sahip olduğu doğal kaynaklarla, bulunduğu coğrafyada önemli bir ekonomik güç haline geldiğini ve bu gücü değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek
Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek
Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek
Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek

Azerbaycan, Ticaret, Bakü, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk iş dünyasından Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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