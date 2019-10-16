Son Dakika Haberleri: Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor
Son Dakika Güncel Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

Türk iş dünyasının Afrika açılımı devam ediyor

1 saat önce

Türk iş dünyasının Afrika ilgisi artarak sürüyor.

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Türk iş dünyasının Afrika ilgisi artarak sürüyor. Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi.


Son dönemde yeni açılan dış temsilciliklere paralel olarak iş dünyasının Afrika'ya ilgisi de artıyor. Türkiye ile Senegal arasında kurulan dostluk ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi köprüleri daha da sağlamlaşıyor. Türkiye'de turizm, sağlık, inşaat, telekomünikasyon ve daha birçok alanda faaliyet gösteren, binlerce çalışanıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan Başakkent Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke ile bir araya geldi. İki ülkenin güçlü ekonomik ve kültürel ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Başak, Türkiye'nin Afrika açılım politikası ile ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini söyledi.


Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Başak, Moustapha Mbacke'nin daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'e gidecek. Ziyarette Türk iş adamlarına kapısını açan Müslüman ve dost ülke Senegal'in ihtiyaçları doğrultusunda pazar araştırması yapılarak, ticaret, yatırım ve işbirliği olanakları değerlendirilecek. - ANKARA

Senegal, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
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