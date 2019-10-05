Son Dakika Haberleri: Türk iş dünyasının en güçlü isimleri
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Türk iş dünyasının en güçlü isimleri

1 saat önce

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş ve ekonomi dergisi Capital'in yayımladığı "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" arasında bulunuyor.

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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, iş ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi Capital'in yayımladığı " Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" arasında bulunuyor.


Capital'in gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" araştırmasına ilişkin haberde, "Hiç kuşkusuz finansal performans iş insanlarının gücünü belirlemede önemli bir kriter. Ancak yeterli değil. İtibar, güven, iş dünyasındaki etki alanının genişliği, yenilikçilik, yönlendirme kapasitesi gibi faktörler de gücün önemli bir bileşeni" denildi.


"Türkiye'nin en güçlü 30 iş insanı" araştırmasının, bu bileşenlerin hepsi dikkate alınarak hazırlandığı belirtilen haberde, "Bu yıl hazırladığımız güçlüler liginde hem sıralama hem zirvede değişiklikler var" ifadelerine yer verildi.


Diğer değerlendirmeler


Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist'in yedi yıldan beri düzenlediği ve temmuz ayında yayımlanan "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında açıklanmıştı.


Listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16'ncı sırada bulunuyordu.


SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Business Life dergisinde eylül ayında yayımlanan Evrensel 50 İş İnsanı araştırmasında da yer almıştı. - GAZİANTEP

Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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