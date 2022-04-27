Türk-İş'e göre nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu - Son Dakika
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Türk-İş'e göre nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu

27.04.2022 12:17
Türk-İş'e göre nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasında, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in araştırmasında, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 5 bin 323 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 17 bin 340 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 965 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 oldu.

Süt ve süt ürünleri zamlandı

Araştırmaya göre, nisan ayında ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Dana, kuzu, tavuk ve balık eti fiyatında artışlar yaşandı. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi.

Havaların ısınmasıyla semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık, lahana ve ıspanak gibi sebzelerin fiyatları geriledi. Patatesin kilogramı 10 liraya yükselirken, soğan 5 liradan satılmaya başlandı. Kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağında fiyat bu ay sabit kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş'e göre nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş'e göre nisanda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu - Son Dakika
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