Son Dakika Haberleri: Türk-İş eleştirilere yanıt verdi
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Türk-İş eleştirilere yanıt verdi

1 saat önce

Türk-İş tarafından, 'hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkılarak konfederasyonu linç etmeye çalışmanın haksızlık olduğu" belirtildi.

Türk-İş eleştirilere yanıt verdi, System.String[]

Türk-İş tarafından, 'hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkılarak konfederasyonu linç etmeye çalışmanın haksızlık olduğu" belirtildi.

Hükümet, Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:05 
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