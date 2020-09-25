Türk-İş "eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş "eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira oldu.

Türk-İş

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 448 lira oldu.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında görülen gerileme eylül ayında da devam etti.

Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 02 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı, yılın ilk 8 ayı itibarıyla önceki yıl sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 928 lira artış gösterdi. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için 1248 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı.

Sebze-meyve ortalama fiyatlarında önemli değişiklik olmadı

Araştırmaya göre süt, yoğurt, peynir grubunda nispi fiyat istikrarı sürüyor. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, et ve sakatat ile tavuk fiyatı değişmedi. Balık fiyatları ise yüksek fiyattan mevsime giriş yaptı. Yumurta fiyatı da zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya ve benzeri) fiyatlarında geçen aya göre bir değişiklik olmadı.

Yaş sebze-meyvedeki fiyat gerilemesi bu ay da mutfak harcamasını rahatlatan temel faktör oldu. Geçen ay gerileyerek 6,59 lira olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 6,57 liraya geriledi. Eylül'de hem sebzenin hem de meyvenin ortalama kilogram fiyatı arttı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5,94 lira olarak hesaplanırken (geçen ay 5,88 lira), önceki ay 7,54 lira olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7,59 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, eylülde ekmeğe yüzde 20 oranında zam yapılarak yüzde bir oranında bir artış meydana geldi.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden, tereyağı ve margarinin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği ve benzeri) ürünlerinde ufak tutarda fiyat ayarlaması yapıldı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber ve benzeri) ile çay ve ıhlamur değişmedi. Bal fiyatı artarken reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.

Türk İş, Tavuk, konut, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş 'eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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