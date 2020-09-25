TÜRK-İŞ, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika

TÜRK-İŞ, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

İŞ, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 447 lira 72 kuruş, yoksulluk sınırını ise 7 bin 973 lira 2 kuruş olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı, System.String[]

TÜRK-İŞ, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 447 lira 72 kuruş, yoksulluk sınırını ise 7 bin 973 lira 2 kuruş olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ araştırmasının 2020 Eylül ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2 bin 447 lira 72 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 973 lira 2 kuruş, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ise aylık 3 bin 2 lira 55 kuruş olarak hesaplandığı bildirildi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarının önceki yılın sonuna göre 285 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcamanın ise 928 lira artış gösterdiği belirtilen açıklamada, son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 385 lira, toplam hane halkı harcaması için bin 248 lira olduğu kaydedildi.

TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişimin 2020 Eylül ayı itibariyle şöyle olduğu belirtildi:

" Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13,18 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 18,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,45 olarak hesaplandı."

Açıklamada, 2020 Eylül ayı itibariyle TÜRK-İŞ hesaplamasına temel alınan gıda ürünlerinin fiyatlarında gözlenen değişime de yer verilerek, şu ifadeler kaydedildi:

"Süt, yoğurt, peynir grubunda; nispi fiyat istikrarı sürmekte ve fakat paketli satışlarda gramaj azaltması peynirin arkasından yoğurtta da görülmeye başlanmış, süt ürünlerinde yarım-tam yağlı ayırımı marketlerin aynı raflarında fiyat farklılığıyla satışa sunulmaktadır. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; et ve tavuk fiyatı ile sakatat ürünleri (ciğer, yürek, böbrek) aynı kalırken, balık fiyatları yüksek tutardan yeni mevsime giriş yaptı. Yumurta ise zamlandı. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) fiyatlarında ise önemli bir değişiklik olmadı. Ancak dövizdeki yükselmeye ve mevsime bağlı olarak ithal ürünlerinde fiyat artışı beklentisi oluştu. Yaş sebze-meyvede geçen aya göre önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi ve bu grubun aile bütçesine yansıyan ek yükü olmadı. Geçtiğimiz ay gerileyerek 6,59 TL olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay neredeyse aynı kalarak 6,57 TL oldu. Geçtiğimiz ay 5,88 TL olan sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 5,94 TL olarak hesaplanırken, önceki ay 7,54 TL olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7,59 TL oldu. Hesaplamada, bu ay 18 sebze ve 11 meyve olmak üzere, toplamda 29 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken her zaman olduğu gibi pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi. Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bu ay ekmekte yüzde 20 oranında zam gıda harcaması tutarında yüzde 1 oranında artışa neden oldu ve bu artışın aylık aile bütçesine getirdiği ek yük 47 TL olarak hesaplandı. Bu harcama grubunda yer alan diğer gıda ürünlerinde önemli bir fiyat farklılığı görülmedi. Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı fiyatı değişmedi, ancak bazı ürünlerde daha önce 250 gram olan paketler 225 gram oldu. Margarin fiyatı da aynı kalırken zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatı genelde değişmedi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinde bu ay yine kendi içinde fiyat ayarlaması yapıldı ve fakat ortalama fiyatında önemli değişiklik olmadı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı -şimdilik- aynı kaldı ama ıhlamur kilogram fiyatı yüzde 31,6 oranında zam gördü. Çay fiyatı ortalamada değişmedi. Bal fiyatı artarken reçel, pekmez, şeker ve tuz fiyatı ile salça fiyatı aynı kaldı." - ANKARA

Türk Lirası, Ankara, Eylül, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

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