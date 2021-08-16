TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, afet bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

BARTIN - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, beraberindeki heyetle birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay beraberinde Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı şubelerin yöneticileriyle birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Selden etkilenen Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Zafer Köyünde incelemelerde bulunan Atalay'a Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ayrıntılı bilgi verdi. Afetzedelerle görüşen Atalay, sel nedeniyle meydana gelen tahribatın büyük olduğunu söyledi. Atalay, Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Allah, bu afetlerden ülkemizi, hepimizi muhafaza etsin. 13 gün süren bir yangın. Yangının akabinde bu sel felaketi. Umarım bu son olur. Kaybedilen canlar var, Allah mekanlarını cennet eylesin. Kayıp olan insanlarımız var. İnşallah biran evvel bulunur. Bu bölgeleri gelip görmeden, başka yerlerden yorum yapmak kolay. Buradaki selin boyutunu, buradaki afetin boyutunu gelip görmek lazım. Gittiğimiz yerlerde çamur, su 2 metre, 2,5 metreye çıkıyor. Valimiz burada, vekilimiz burada, sivil toplum örgütleri burada. Burada vatandaşından kim aklınıza geliyorsa Kızılay'ından, sosyal yardım derneklerinden, talebesinden, öğretmeninden, iş adamından herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Polisimizin, askerimizin ellerinde kazma, kürek çalıştıklarını beraber gördük. TÜRK-İŞ olarak bu ülkede 70 yıldır varız. 1 milyon 200 bin üyemizle, 6 milyonluk bir aileyiz. Arkadaşlarımızın bir kısmı Sinop'ta bir kısmı Kastamonu'da. Ben buradan başladım. İşte buraya geldik, gördük. Bizim üzerimize ne düşüyorsa, maddi-manevi ne lazımsa, burada Genel Maden-İş'in Genel Başkanı, onun yöneticileri burada, bu bölgedeki karayolları işçilerinin yetkilileri burada, bize burada ne ihtiyaç varsa imkanlar dahilinde yerine getirmeye gayret ederiz. Bugün burada sözün bittiği yerdeyiz. Allah kolaylık versin, Allah yardımcınız olsun. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve dua ediyorum. Bugün beraber olma zamanı. Geçtiğimiz hafta yangında Bodrum'daydım, Kemerköy'deydim. Arkasından Dalaman'daydık. Ardından Manavgat'a gittik. O gün söyledim, bugün de söylüyorum; Bugün beraber olma zamanı, bugün birlik olma zamanı. Bu işler bittikten sonra iyi olanı, kötü olanı anlatan anlatsın. Ama şimdi beraber olma zamanı. Bu sıkıntıyı beraber çözme zamanı" diye konuştu.