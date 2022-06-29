TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi Açıklaması

29.06.2022 16:21
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz." dedi.

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, yıllık belirlenen asgari ücret konusunda uzun senelerden sonra ara zam için toplandıklarını belirtti.

Yüksek enflasyon nedeniyle yılbaşında belirlenen asgari ücretin alım gücünün düştüğünü vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretliler, sabit gelirliler, emekliler, toplumun sıkıntı çeken kesimi. İnsanlar son yıllarda görülmedik bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Oluşan enflasyon ortada, bu enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz."

Asgari ücretin yaygın ücrette dönüşme riskine dikkati çeken Atalay, asgari ücretteki artışın nitelikli iş ve işçiye de yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden sadece 100'ünde sendikaların örgütlü olduğunu belirterek, "Bunlar ihracat yapıyor, iyi para kazanıyor. Bunların 400'ünde örgütlü değilsek burada herkesin düşünmesi lazım. Örgütsüz bir toplumda herkes asgari ücretli çalışan oluyor. Bizim bu konuda yasal bir düzenleme talebimiz var." dedi.

Geçici işçilerin, taşeron işçilerin, EYT'lilerin, emeklilerin hükümetten talepleri olduğunu vurgulayan Atalay, torba kanun kapsamında Mecliste görüşülen en düşük emekli aylığının daha da artırılması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı. Bakan Bilgin: 'Üzerinde Durmamız Gereken Sorun Enflasyonun Gelir Dağılımını Bozucu Etkisidir' Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı. Bakan Bilgin: 'Üzerinde Durmamız Gereken Sorun Enflasyonun Gelir Dağılımını Bozucu Etkisidir'
Kaynak: AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement