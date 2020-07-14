TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Bu coğrafyada var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz" - Son Dakika

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Bu coğrafyada var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz"

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu coğrafyada devlet ve millet olarak var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu coğrafyada devlet ve millet olarak var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeller geçmişte ödenmiştir, istiklal ve istikbal uğruna bundan sonra da ödenmesi gerekli olabilecektir" dedi.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Atalay, milletine, millet iradesini temsil eden Meclise, askere, polise roket atacak mermi yağdıracak kadar gözü dönmüş, canileşmiş hain taşeron örgütün darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen acıların canlılığını koruduğunu belirtti.

Yıllarca cemaat, hizmet hareketi gibi farklı isimlerle ve yöntemlerle FETÖ'nün, devletin bütün kurum ve kuruluşlarına sızmayı başardığına tanıklık etmenin kahredici bir hakikat olduğunu aktaran Atalay, "Daha önce defalarca ifade ettik, bir kez daha söylüyoruz: Yasal çerçevede, adaletten sapılmadan, kayırmacılık olmadan, devletimizi ve milletimizi hedef alanlar hak ettikleri cezayı çekmeli, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu hainlerden arındırılmalıdır. Bu coğrafyada devlet ve millet olarak var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeller geçmişte ödenmiştir, istiklal ve istikbal uğruna bundan sonra da ödenmesi gerekli olabilecektir. Maruz kaldığımız bu girişimde FETÖ/PDY mensuplarının caniliklerini anlamak mümkün değildir ancak amaçlarını, kime hizmet ettiklerini ve sinsice uyguladıkları yöntemlerini tespit etmek mümkündür" açıklamasında bulundu.

Türk Devletini ve Milletini hedef alan iç ve dış mihrakların boş duracağını düşünmenin en hafif deyimle aymazlık olduğunu vurgulayan Atalay, şu açıklamaları kaydetti:

"Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe/ işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmak kaçınılmazdır. Bu noktada kamu yönetiminde liyakatın, ehliyetin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini, aynı zamanda aidiyetin devletimize, milletimize, bayrağımıza olanların tercih edilme zorunluluğunu vurgulamak durumundayız. Bahsettiğimiz bu ilkeleri önceleyen hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devlet olmak, farklı kılıklarla ve yöntemlerle ortaya çıkması muhtemel yapılanmaları ve girişimleri önlemenin reçetesidir. TÜRK-İŞ Konfederasyonu olarak dört yıl önce olduğu gibi bundan sonrada tavrımız milli iradeye saygıdan, demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden yana olacaktır. Mukaddesatı ve millet iradesini hedef alan her türlü kirli oluşumun karşında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.Dört yıl önce milletimize ve devletimize sahip çıkmak için canını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ve aziz milletimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA

Ergün Atalay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: 'Bu coğrafyada var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz' - Son Dakika
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