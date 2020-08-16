Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Biden ve Biden gibiler kirli ellerini artık çekmeliler." ifadesini kullandı.

Atalay, Biden'ın sözlerine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ve ABD'li yetkililerin başka ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de siyaseti ve milletin iradesini yurt dışından dizayn edecek her türlü girişimin karşısındayız. Türk milleti olarak bu yöndeki irade ve kararlılığımızı 15 Temmuz'da tüm dünyaya net bir şekilde gösterdik. Herkes bilmeli ki bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Biden ve Biden gibiler kirli ellerini artık çekmeliler. Aksi halde hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecektir."