Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı, işçilerin temel direği. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarın.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı, işçilerin temel direği. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarın. Meclis'e geldiği gün Türk-İş yönetimi, grev kararı almak zorunda" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay, toplantının pandemi sürecinden sonra yaptıkları önemli bir toplantı olduğunu, kıdem tazminatıyla ilgili ele alacakları konuları tartıştıklarını söyledi. Kıdem tazminatının yeniden gündemde olduğunu söyleyen Atalay, "Şu an elimizde resmi bilgi olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde edindiğimiz bilgilerle en son geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplantı yaptık. Türkiye'de işçilerin yüzde 94'ü kıdem tazminatı alıyor. Kıdem tazminatı, çalışanların en önemli güvencesi. Yıllardır döktüğü terin, verdiği emeğin karşılığı. Kıdem tazminatı işçilerin temel direği. Aradan kıdem tazminatını çektiğiniz zaman çalışma hayatının sistemi çöker. Bunu her ortamda dilimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret ediyoruz. Bizim anladığımız kıdem tazminatı düzenlemesi, kıdem tazminatı ülke gündeminden çıkıyor" diye konuştu.

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Kıdem tazminatı tasarısının Meclis gündemine gelmesi halinde, Türk-İş Genel Kurulları'nın aldığı grev kararını uygulamak zorunda olduklarını hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

"Bunu ülke genelinden geri çekin. Türk-İş yönetiminin 21'inci, 22'nci ve 23'üncü genel kurul kararı, grev kararı var. Şiddetten nefret dilini Türk-İş bugüne kadar kullanmadı. Grevdir, genel grevdir, bizim çok keyif aldığımız bir şey değil ama başka çaremiz yok. Sokak sokak, köy köy her ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız. Ülkenin bütün vilayetlerinde pazartesi günü 81 il temsilcimiz bununla ilgili 1,5 milyona yakın el ilanı dağıtacak. Kıdem tazminatı kalkarsa sendika yöneticilerine, sendikalara gerek yok. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarın. Meclis'e geldiği gün Türk-İş yönetimi grev kararı almak zorunda."


Türkiye, Türk İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

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