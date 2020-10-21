Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi Açıklaması

21.10.2020 13:37
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi Açıklaması, System.String[]

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifine dair, "Pakette 25 yaş altına esnek çalışma var. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifine dair, "Pakette 25 yaş altına esnek çalışma var. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demek. Bunun dışında ne var? Emeklilik hakkının sınırlandırılması var, kayıt dışı istihdama göz yumulması var." dedi.

Atalay, Yol-İş Sendikasının Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında, Türkiye'de 17 milyon çalışandan sadece 2 milyonunun sendikal örgütlülüğünün olduğunu belirterek, salgın sürecinde en büyük bedeli, işsizlerin ve örgütsüz çalışanların ödediğini söyledi.

İşçi, memur ve emeklilerin, toplumun yüzde 70'ini oluşturduğunu ama bu kesimlerin Meclis'te aynı oranda temsilcisinin bulunmadığını dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Meclis'te yoksan, orada senin derdini anlatacak kişi de yok. Orası işveren ve sermaye ağırlıklı bir Meclis. Tulum giymiş adam orada olmazsa, bizim derdimizi, sıkıntımızı başkaları bizim gibi anlatamaz. Bu bir eksiklik. Bu eksikliği Türk-İş olarak dar gelirli, emekçiler başta olmak üzere tüm kesimlere ulaşarak gidermeye çalışıyoruz. Birkaç ay önce kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme gündeme geldiğinde de mücadele yürüttük. O süreçte hem mücadele hem müzakere yürüttük. Her ortamda bu konuyu gündeme getirdik. Tehlike geçti mi, hayır. Rafa kaldırdılar. Bir daha gündeme getirirlerse mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz. Kıdem tazminatı yoksa sendikacılık yapmanın da anlamı yok."

"Üç kişiden biri sigortasız ve güvencesiz çalıştırılıyor"

Atalay, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifine de değinerek, "Baktığımız zaman pakette 25 yaş altına esnek çalışma var. Bu, kıdem tazminatı hakkının tırpanlanması demek. Bunun dışında ne var, emeklilik hakkının sınırlandırılması var. Başka ne var, kayıt dışı istihdama göz yumulması var. Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 düzeyinde. Yani her üç kişiden biri sigortasız ve güvencesiz çalıştırılıyor. Paketle kayıt dışı işçi çalıştıran işverene adeta af var." değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron işçilerin kadroya alınması için ilk mücadeleyi Yol-İş Sendikasının başlattığına dikkati çeken Atalay, yüz binlerce taşeron işçisinin kadroya alınmasının, bu mücadelenin ürünü olduğunu belirtti.

O süreçte KİT'lerde çalışan 80 bine yakın işçinin kadroya alınmadığına işaret eden Atalay, hükümet yetkililerin daha sonra verdiği sözlere rağmen aradan geçen sürede bu işçilerin bir türlü kadroya alınmadığını vurguladı.

"Taşeronların kadroya geçirilmesinin mimarı Yol-İş'tir"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da taşeron işçilerin kamuda kadroya alınması sürecini, Karayollarındaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayarak kendilerinin başlattığını anımsatarak, taşeron düzenlemesinin mimarının Yol-İş Sendikası ve Türk-İş olduğunu kaydetti.

Bugün bazı sendika ve konfederasyonların, taşeron işçilerin kadroya alınması başarısını sahiplenmeye çalıştığını ifade eden Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karayollarında 10 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için başlattığımız hukuk mücadelesi olmasaydı, bugün yüz binlerce taşeron işçi hala kadro bekliyordu. Bugün taşeron işçiler kamuda sürekli işçi kadrolarına kavuşmuşsa bu, sendikamızın uzun yıllar yürüttüğü hukuk mücadelesinin sonucudur. Bu işin mimarı tartışmasız Yol-İş Sendikasıdır. Tabii daha sonraki süreçte diğer sendikaların da önemli mücadeleleri oldu. Emeği ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun."

Kıdem tazminatı, İşçiler, Taşeron, Türk İş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı         
11:43
130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti         
11:24
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:42:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan torba yasa eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei