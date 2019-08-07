Son Dakika Haberleri: TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "İşçinin dediğini yaparız"
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "İşçinin dediğini yaparız"

59 dakika önce

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu kesimi toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (3)
Ergün Atalay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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